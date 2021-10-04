Чеченский болельщик назвал причину избиения фаната «Спартака» в Грозном

Болельщик «Ахмата» рассказал, что избитый в Грозном фанат «Спартака» вел себя неадекватно

Фанат «Спартака», пострадавший от действий бойцов полка имени Ахмата Кадырова на стадионе в Грозном, вел себя неадекватно. Такую причину произошедшего в разговоре с News.ru назвал болельщик «Ахмата», имя которого не уточняется.

«Этот человек вел себя неадекватно, отзывался неприятно о чеченском народе и затрагивал религию и всевышнего. Я бы хотел наихудшего наказания этому человеку, так как были затронуты чувства верующих. Он еще легко отделался», — отметил болельщик.

Поклонник «Ахмата» подчеркнул, что о состоянии здоровья избитого фаната москвичей беспокоиться не стоит. «Он прекрасно орал и кричал. Был живее всех живых», — подытожил болельщик.

Ранее 4 октября директор по безопасности Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Мейтин опроверг информацию об избиении фанатов красно-белых бойцами полка имени Кадырова. По его словам, правоохранители окружили лежащего на полу болельщика для оказания тому медицинской помощи.

«Спартак» и «Ахмат» встретились в Грозном в рамках 10-го тура РПЛ в воскресенье, 3 октября. Москвичи одержали победу со счетом 1:0. После игры в соцсетях появились видео, на которых якобы были запечатлены кадры избиения фанатов красно-белых бойцами полка имени Кадырова.