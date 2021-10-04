Фанаты «Спартака» рассказали об инциденте с бойцами полка Кадырова в Грозном

Очевидцы рассказали о применении к фанатам «Спартака» в Грозном грубой физической силы

Болельщики «Спартака» рассказали об инциденте с двумя фанатами московского клуба, вступившими в конфликт с бойцами полка имени Ахмата Кадырова в перерыве матча Российской Премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом» в Грозном. Их слова приводит News.ru.

Один из очевидцев вспомнил, что фанаты находились в состоянии алкогольного опьянения. «Начали пререкаться с бойцами. Ну и там немного потолкались», — рассказал он.

Другой свидетель произошедшего отметил, что в отношении фанатов была применена грубая физическая сила. По его словам, болельщики были пьяны и начали «орать про Аллаха».

Ранее 4 октября директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин опроверг информацию об избиении фанатов «Спартака» в Грозном. По словам Мейтина, бойцы полка имени Кадырова окружили лежащего на полу болельщика, чтобы ему оказали медицинскую помощь. «Никто его не бил дубинками. Я пытался смотреть видео, никто его пальцем не трогал», — отметил он.

Матч 10-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом» состоялся в Грозном 3 октября. Красно-белые одержали победу со счетом 1:0, единственный мяч забил нападающий Александр Соболев. В тот же день в социальных сетях появилось видео, на котором якобы запечатлено избиение болельщиков московского клуба бойцами полка имени Ахмата Кадырова.