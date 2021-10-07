Украинских чиновников отстранили от работы из-за выезда из страны Саакашвили

По факту выезда с Украины бывшего президента Грузии и главы украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаила Саакашвили проводится проверка. Несколько чиновников отстранены от работы, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает РИА Новости.

«В ситуации с гражданином Украины Саакашвили государственной пограничной службой Украины действительно проводится служебная проверка. Расследуются обстоятельства его выезда с Украины и факт пересечения государственной границы. Подробно проверяется вся информация, каким образом он выехал за пределы Украины», — сообщил Демченко. Он также добавил, что должностные лица из числа руководства Южного регионального управления отстранены на время расследования.

В начале октября Саакашвили написал в соцсетях, что вернулся на родину для участия в протестах после муниципальных выборов. Власти сначала отрицали это, но потом сообщили, что экс-президент задержан. Предположительно, он тайно пересек грузинскую границу в вентиляционной кабине трейлера, чтобы принять участие в наблюдении за местными выборами 2 октября. Саакашвили объявил голодовку в тюрьме и отказался от экстрадиции.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что займется вопросом возвращения Саакашвили. Грузинская прокуратура при этом полностью исключает возможность экстрадиции политика.