Врач назвала главную мешающую сбросить вес ошибку

Эндокринолог Зухра Павлова назвала главную ошибку, которая мешает худеющим сбросить вес. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

Врач рассказала об одной из своих пациенток — 52-летней женщине, весившей 151 килограмм и желавшей похудеть. Ей назначили лекарства, рекомендовали придерживаться правильной диеты, больше двигаться и раньше ложиться спать. На первых порах это давало результат: за первые четыре месяца она избавилась от 7,4 килограмма жировой ткани.

После этого женщина начала есть по утрам кашу на воде со сливочным маслом, что привело к возобновлению роста жировой ткани и потере пяти килограммов мышечной массы. Причина этого, по словам Павловой, заключается в полном отсутствии белка в ее завтраке, которое сводит на нет действие лекарственных препаратов, диеты и упражнений.

Прошу вас запомнить: белок надо есть в каждый прием пищи! Если не хотите яйца, ешьте творог, не хотите творог — съешьте кусок отварной курочки. И только в дополнение к ним — немного каши, буквально четыре-пять ложек без верха готового продукта. Кашу можно заменить хлебом. Вообще каши — идеальная пища, когда надо набрать вес, а не скинуть. А чтобы завтрак стал совсем идеальным, надо добавить к нему растительной клетчатки: огурчик, помидорчик, горстку шпината Зухра Павлова эндокринолог

Ранее сообщалось, что индийский диетолог Нэнси Дехра назвала главные ошибки, которые мешают худеющим добиться цели. По ее словам, многие люди, которые едят салаты во время диеты, забывают о том, насколько калорийна в них заправка.