Врач назвала главную мешающую сбросить вес ошибку

Эндокринолог Зухра Павлова назвала главную ошибку, которая мешает худеющим сбросить вес. Об этом она написала в своем канале в Telegram.
Врач рассказала об одной из своих пациенток — 52-летней женщине, весившей 151 килограмм и желавшей похудеть. Ей назначили лекарства, рекомендовали придерживаться правильной диеты, больше двигаться и раньше ложиться спать. На первых порах это давало результат: за первые четыре месяца она избавилась от 7,4 килограмма жировой ткани.
После этого женщина начала есть по утрам кашу на воде со сливочным маслом, что привело к возобновлению роста жировой ткани и потере пяти килограммов мышечной массы. Причина этого, по словам Павловой, заключается в полном отсутствии белка в ее завтраке, которое сводит на нет действие лекарственных препаратов, диеты и упражнений.
Ранее сообщалось, что индийский диетолог Нэнси Дехра назвала главные ошибки, которые мешают худеющим добиться цели. По ее словам, многие люди, которые едят салаты во время диеты, забывают о том, насколько калорийна в них заправка.