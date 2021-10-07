Украинский язык признали официальным в муниципалитете Бразилии

Украинский язык признали официальным языком в муниципалитете Прудентополис в Бразилии. Такой законопроект единогласно поддержали все депутаты, присутствующие на заседании 5 октября. Об этом пишет Международный украинский конгресс в Facebook-аккаунте.

Отмечается, что украинский язык в Прудентополисе является вторым по распространенности после португальского. Кроме того, в муниципалитете живет большая диаспора из Тернопольской области, с которой установлены дружеские отношения.

«Новый закон откроет возможности для обмена специалистами, обучения молодежи в университетах Украины или в дистанционном формате», — говорится в сообщении.

При этом Киев хочет, чтобы украинский также признали одним из официальных языков Европейского союза. Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что новый статус «мовы» усилит позиции Украины на международной арене.

В марте 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», который ликвидировал в стране русскоязычные школы с 1 сентября 2020-го. Учащиеся из русскоязычных семей с пятого класса должны будут изучать на украинском языке не менее 80 процентов предметов. Программы обучения на русском отменяются.

С 16 января 2021 года на Украине вступили в силу новые положения закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятого в 2019 году. С этого дня все предприятия сферы услуг в стране независимо от формы собственности, в частности, магазины, рестораны и АЗС, обязали обслуживать посетителей только на украинском.

До 16 июля 2022 года к руководству предприятий не будут применяться санкции за отказ сотрудников говорить на государственном языке. Позже за данное нарушение работодателям может грозить штраф от 5100 до 6800 гривен (приблизительно от 13,5 до 18 тысяч рублей).