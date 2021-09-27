На Украине мэр с трудом поздравил жителей с Днем города на государственном языке

На Украине мэр Кодымы Одесской области Лупашко запинался в речи на государственном языке

Мэр Кодымы Одесской области Сергей Лупашко с трудом выговорил поздравительную речь с Днем города на украинском языке. Видео с выступлением опубликовал Telegram-канал «Страна.ua».

На записи видно, как градоначальник постоянно запинается и сбивается, пытаясь прочесть текст на государственном языке. В какой-то момент он прерывается, чтобы надеть очки, однако это ситуацию не изменяет. Жители отнеслись к ситуации с юмором и поддержали мэра аплодисментами.

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В мае правительство Украины утвердило концепцию «ласковой украинизации», которая предусматривает переход к обязательному использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни до 2030 года.

15 июля Конституционный суд (КС) Украины признал правомерным закон о «тотальной украинизации» и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. Считать эту норму дискриминационной по отношению к русским и другим национальным сообществам суд отказался.

Позже профильный комитет Рады отклонил все предложения правящей партии «Слуга народа» об отмене существующих в стране норм, ограничивающих использование русского языка в образовании, медиа и сфере услуг. Они предполагали, в частности, возвращение образования на русском языке и отмену штрафов за нарушение языковых законов.