Раскрыты обстоятельства взрыва на российском нефтяном танкере

Росморречфлот: взрыв на танкере «Семен Дежнев» в Прикамье случился в ходе зачистки танков

Взрыв на нефтяном танкере «Семен Дежнев» на реке Лене в Иркутской области случился во время зачистки танков. Обстоятельства взрыва раскрыл телеканалу «Звезда» пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко.

«На танкере «Семен Дежнев» во время зачистки танков произошел взрыв паров горюче-смазочных материалов», — заявил пресс-секретарь Росморречфлота.

Он добавил, что сейчас уточняется состояние двух пострадавших при взрыве на нефтяном судне в Прикамье.

Об инциденте стало известно 7 октября. Взрыв произошел в акватории реки Лены в Иркутской области около населенного пункта Петропавловское. Пострадали два члена экипажа судна, им оказывают помощь медики. Сам танкер не потерял ход, разлива нефтепродуктов в море замечено не было.