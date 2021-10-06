Опубликован список экипажа затонувшего в Белом море судна

112: среди членов экипажа затонувшего в Белом море судна было 4 мужчин и 1 женщина

Telegram-канал «112» опубликовал список экипажа затонувшего в Белом море судна.

В их списке пять имен: владелец судна Комиссаров Константин, Комиссарова Оксана, Комиссаров Кирилл и два механика — Комиссаров Михаил и Ардованов Андрей.

По данным «112», Комиссаров Константин и Комиссарова Оксана погибли, а сын владельца «Фаворита», Комиссаров Кирилл, выжил. По его показаниями судно перегоняли из Новороссийска, через систему рек и каналов, в Териберку.

О судьбе двух других членов экипажа ничего не говорится. На поверхности их тела не видели, предположительно, они не успели выйти из трюма.

О том, что частное судно «Фаворит» начало тонуть в Белом море в районе поселка Кашкаранцы, стало известно во вторник, 5 октября. Уточнялось, что на борту пять человек.

