Опубликован список экипажа затонувшего в Белом море судна

Telegram-канал «112» опубликовал список экипажа затонувшего в Белом море судна.
В их списке пять имен: владелец судна Комиссаров Константин, Комиссарова Оксана, Комиссаров Кирилл и два механика — Комиссаров Михаил и Ардованов Андрей.
По данным «112», Комиссаров Константин и Комиссарова Оксана погибли, а сын владельца «Фаворита», Комиссаров Кирилл, выжил. По его показаниями судно перегоняли из Новороссийска, через систему рек и каналов, в Териберку.
О судьбе двух других членов экипажа ничего не говорится. На поверхности их тела не видели, предположительно, они не успели выйти из трюма.
О том, что частное судно «Фаворит» начало тонуть в Белом море в районе поселка Кашкаранцы, стало известно во вторник, 5 октября. Уточнялось, что на борту пять человек.