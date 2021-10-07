Россиянина отправили в СИЗО за кражу 15 миллионов рублей из сейфа следователя

Суд в Казани арестовал Нургалиева, обвиняемого в краже 14,6 миллиона рублей из сейфа СКР

Вахитовский районный суд Казани санкционировал арест Руслана Нургалиева, обвиняемого в краже почти 15 миллионов рублей из сейфа в здании республиканского управления Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения по ходатайству следствия избрана в виде заключения под стражу до 4 декабря. Нургалиеву предъявлено обвинение. Он признал вину в полном объеме. В суде он заявил, что сотрудничает со следствием и раскаивается в совершении кражи. Обвиняемый просил суд о подписке о невыезде вместо отправки в СИЗО.

Вахитовский суд 7 октября также решит вопрос о мере пресечения трех других фигурантов дела. Они были задержаны 5 октября.

Организацию преступления вменяют следователю-криминалисту из местного управления СКР, являющемуся подполковником юстиции. Его, пытавшегося уехать из Татарстана, задержали поздним вечером 5 октября на трассе М-7.

Соучастниками кражи являются четверо жителей города Альметьевск. Троих силовики поймали по месту жительства. Четвертого подельника разыскивают. У него должны находиться похищенные из сейфа миллионы.

В ночь на 4 октября подозреваемые вынесли сейф с деньгами и документами из отдела СКР. Расследование находится под контролем главы СКР Александра Бастрыкина.