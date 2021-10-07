В Татарстане введут QR-коды для входа в рестораны и ТЦ

В Татарстане с 11 октября ужесточаются коронавирусные ограничения. В частности, для посещения ресторанов и торговых центров будет необходим QR-код, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента республики.

QR-код также будет необходим для посещения бассейнов, фитнес-центров, магазинов с площадью торгового зала свыше 400 квадратных метров. Код будет подтверждать вакцинацию против COVID-19 или перенесенное за последние шесть месяцев заболевание.

В театрах, кинотеатрах, на спортивных и других культурных мероприятиях может быть заполнено не более 50 процентов зала, и посетить их смогут не более 500 человек. Также максимум наполовину могут быть заполнены номера в гостиницах. Их полная заполняемость возможна, если все сотрудники пройдут вакцинацию.

Для людей старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID-19 или не переболели в течение последних шести месяцев, с 11 октября вводится режим обязательной изоляции. Работодатели должны перевести таких работников на дистанционный формат работы.