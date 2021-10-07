В Белоруссии возбудили дело против сотрудников Tut.by о разжигании вражды

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против сотрудников заблокированного издания Tut.by о разжигании вражды. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Главное следственное управление завело дело в отношении должностных лиц, работников «ТУТ БАЙ МЕДИА» и других граждан по части 3 статьи 130 («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц»), сказано в сообщении.

В мае в офисах и по месту жительства сотрудников Tut.by прошли обыски. Были задержаны 15 человек, в том числе гендиректор, его заместители, главный бухгалтер и главный инженер. Доступ к сайту был заблокирован, редакция опечатана. Против должностных лиц компании возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

В августе суд в Минске по требованию МВД признал экстремистской всю информационную продукцию Tut.by и созданного частью его бывшей команды портала Zerkalo.io. Правозащитники признали обвиняемых по делу Tut.by политзаключенными.

Сайт Tut.by появился в 2000 году, к 2019 году его охват составил 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. В 2020 году журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну после президентских выборов, на которых, по официальным данным, победил Александр Лукашенко.