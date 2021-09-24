Белоруссия опустилась в мировом рейтинге свободы интернета

Белоруссия опустилась на семь позиций в мировом рейтинге свободы интернета по сравнению с 2020 годом, набрав 31 из 100 баллов. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской неправительственной организации Freedom House.

По ее данным, соседями Белоруссии по рейтингу стали Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Мьянма, Уганда, Турция, Азербайджан, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Судан. Таким образом, республика вошла в категорию стран с несвободным интернетом, добавили в организации.

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Как отмечается в выводах исследования, ситуация со свободой интернета в Белоруссии заметно ухудшилась с начала массовых протестов в августе 2020 года перед президентскими выборами и еще сильнее усугубилась после фальсификации властями результатов этих выборов.

«Масштабы репрессий, особенно в отношении независимой онлайн-журналистики и социальных сетей, подтвердили, что власти рассматривают онлайн-активность как главную движущую силу гражданских волнений», — заключили аналитики.

В Белоруссии в 2020 году несколько месяцев проходили массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов. В феврале две журналистки телеканала «Белсат» были отправлены в колонию за стрим с одной из акций. В конце июля суд в Гомеле признал канал экстремистским.

В мае по требованию Генпрокуратуры был заблокирован портал Tut.by, в июле — издание «Наша Нiва». У журналистов нескольких региональных СМИ прошли обыски. Генпрокурор заявил, что против 50 интернет-ресурсов поданы иски за распространение экстремизма и подрыв общественно-политического порядка.