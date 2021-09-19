Обвиняемым по делу белорусского Tut.by продлили срок ареста

Фигурантов дела по белорусскому изданию Tut.by оставили под стражей еще на два месяца

Фигурантов уголовного дела, возбужденного против ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», оставили под стражей еще на два месяца. Об этом один из учредителей компании Кирилл Волошин сообщил в Facebook.

По его словам, 11 обвиняемых уже четыре месяца находятся в СИЗО, а еще трое — под домашним арестом.

18 мая белорусское издание Tut.by было заблокировано по требованию Генпрокуратуры страны. Тогда же против собственника издания, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Под стражей находятся 14 сотрудников организации и руководителей связанных с Tut.by проектов. Вся документация и серверы редакции изъяты. Офис опечатан.

В середине июня МВД Белоруссии попросило признать экстремистскими материалы Tut.by. Информационный портал обвинили в «информационном обеспечении протестов» и предоставлении возможности «выступать с деструктивными призывами».