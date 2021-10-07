Украинскую женщину-судью назначили на матч сборной Англии по футболу

Матч квалификации чемпионата мира-2022 по футболу между сборными Андорры и Англии обслужит женская бригада арбитров. Об этом сообщает Sky Sports.

Главной судьей назначена украинка Екатерина Монзуль. Ее ассистентками будут соотечественницы Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Арбитром на VAR назначили француженку Стефани Фраппар. Это первая игра с участием сборной Англии, в которой в роли рефери выступит женщина.

Встреча между командами Андорры и Англии пройдет в субботу, 9 октября, в Андорре-ла-Велье. После шести туров англичане с 16 очками возглавляют группу I. Их соперники имеют в активе три очка и находятся на пятой позиции.

В июле о сложностях работы на матчах с участием мужских команд рассказала российская женщина-судья Анастасия Пустовойтова. Рефери заявила, что ей тяжело урегулировать конфликты, так как она не обладает достаточным авторитетом для мужчин-футболистов.