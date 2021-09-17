Российская женщина-судья оценила возможность участия в откровенной фотосессии

Российский арбитр Пустовойтова об откровенных фотосессиях: у меня не такая большая грудь

Российский футбольный арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала, поступали ли ей предложения сняться в откровенных фотосессиях. Интервью с судьей опубликовано на канале oSporte TV в YouTube.

По словам женщины, к ней не обращались с подобными предложениями. Причину 40-летняя рефери нашла в невысоком росте и «не такой большой груди».

Пустовойтова невысоко оценила возможность своего участия в такой фотосессии. По ее мнению, это плохо сочетается с профессией арбитра.

В августе Пустовойтовой доверили роль главного судьи в финале женского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Она также обслуживала финал женской Лиги чемпионов.