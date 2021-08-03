Российскую судью назначили на финал футбольного турнира Олимпиады

Россиянке Анастасии Пустовойтовой доверили роль главного судьи в финале женского футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает ТАСС.

Пустовойтова назначена главным арбитром на решающий матч турнира среди женских команд, в котором сойдутся сборные Швеции и Канады. Встреча пройдет 6 августа. Помогать россиянке будет ее соотечественница Екатерина Курочкина, которая станет одним из ассистентов арбитра.

Для Пустовойтовой это не первый опыт работы на международном уровне. В частности, она обслуживала финал женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной».

В марте 2020 года россиянка получала назначение резервным арбитром на матч Российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и московским «Локомотивом». Также Пустовойтова регулярно судила встречи в рамках молодежного первенства и Профессиональной футбольной лиги.