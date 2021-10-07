Раскрыт срок начала испытаний единой вакцины от COVID-19 и гриппа

Руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнутся в конце 2022 года. Об этом пишут «Известия».

«Если с этой платформой все будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса», — отметил он.

Создать единую прививку от гриппа и коронавирусной инфекции необходимо, поскольку одновременное инфицирование этими заболеваниями значительно усиливает тяжесть течения сезонного гриппа и летальность от него, сказал главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Виктор Зуев. Он подчеркнул, вакцинироваться только от гриппа или только от COVID-19 недостаточно для создания иммунитета, так как это два разных вируса. «Дело в том, что похож предмет болезни — дыхательная система, но заболевания эти, в общем, сильно отличающиеся друг от друга», — добавил он.

Ранее компания Moderna объявила о разработке единой вакцины, защищающей от COVID-19 и сезонного гриппа. По словам представителя Moderna, главным приоритетом компании является выведение на рынок вакцины против респираторных заболеваний. Создатели препарата намерены постоянно обновлять состав вакцины в соответствии с распространенными штаммами. Комбинированный препарат можно будет вводить однократно, однако сроки его запуска не сообщаются. Подобную разработку ведет другая американская компания Novavax. В компании уже провели тестирование поливакцины и готовятся начать массовый выпуск.

