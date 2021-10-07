Названы возможные даты начала продажи вина в интернете

Министерство финансов (Минфин) России направило на межведомственное согласование обновленный законопроект об эксперименте по онлайн-продажам российского вина. Об этом со ссылкой на замглавы министерства Виктора Евтухова сообщает РИА Новости.

Согласно документу, возможные даты проведения пилотного проекта — с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года. В эксперименте предварительно примут участие два региона — Москва и Московская область. В первой версии законопроекта, опубликованной в августе 2021 года, говорилось, что в эксперименте также задействуют Мордовию. Окончательный список участвующих субъектов определит правительство.

Заказать алкоголь можно будет только на сайте «Почты России». Чтобы покупка вина была осознанной, а не для «удовлетворения жажды», товар доставят не ранее чем через 24 часа, рассказал Евтухов. В настоящее время в России запрещена продажа алкогольных напитков в интернете. За снятие ограничений выступают несколько ведомств и представители бизнеса.

В середине сентября глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россияне стали пить меньше алкоголя. По словам министра, с 2008 по 2020 год потребление алкоголя в России снизилось с 15,7 до 9,1 литра этанола на душу населения, а случаев отравления спиртным стало меньше на 60 процентов.