Россиян предупредили об опасности местного вина на курортах Сочи

Сочинский винодел: хороший по качеству напиток не может стоить 300 рублей за литр

Жители Сочи, занимающиеся виноградарством, предупредили российских туристов об опасности местного дешевого вина. Об этом они рассказали в интервью изданию E1.RU.

Так, сочинец Валерий, который занимается изготовлением вина в качестве хобби, убежден, что хороший по качеству напиток не может стоить 300-350 рублей, так как для производства одного литра виноградного сока требуется как минимум пять килограммов винограда.

«Спирт, красители и вода — весь состав. Сиди у себя в гараже и катай тоннами. Бывает, что спирт используют сомнительного качества, которым можно отравиться», — добавил житель курортного города.

Мужчина отметил, что подделывают не только домашнее вино, но и те напитки, которые продаются в магазинах, — по словам Валерия, их делают из порошкового суррогата. Он также вспомнил, как один раз после употребления некачественного алкоголя у него «началась изжога и головная боль, а язык окрасился в бордовый цвет».

Другой житель Сочи, Артем, считает, что «покупать вино у бабушек и на базаре нельзя». По мнению россиянина, такие напитки состоят из лимонной кислоты, спирта и красителей. Помимо прочего, Артем уверяет, что из-за ужесточения законодательства в области изготовления и продажи алкогольной продукции в Сочи невозможно купить настоящее местное вино.

«Если люди технологию хотя бы чуть-чуть знают, то они должны понимать, что в таких количествах, особенно на туристических объектах, где все это продается, просто невозможно делать вино и чачу. Все, что продается там, никакого отношения ни к чаче, ни к вину не имеет. Это должно быть огромное производство, которого в Сочи нет», — заявил мужчина.

Ранее, в августе, российским туристам назвали опасные для здоровья вина в Крыму. Так, путешественникам не рекомендовали покупать спиртные напитки с рук — их часто предлагают на рынках под видом «своего домашнего» или «с винзавода» в пластиковых бутылках по сниженным ценам.