«Аэрофлот» решил закупить элитные вина для бизнес-класса на 378 миллионов рублей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует закупить 190 тысяч бутылок элитных вин для пассажиров бизнес-класса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перевозчик не рассматривает отечественных производителей, пассажирам собираются предлагать вина из французской провинции Шампань, а именно брют дома шампанских вин Piper-Heidsieck (Пайпер-Хайдсик). Одно из требований «Аэрофлота» к производителю — на этикетках и контрэтикетках бутылок должны быть надписи на русском и английском языках «Сделано специально для Аэрофлота» и «Не для продажи».

Предположительно, общая стоимость закупки составит 378 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании стали чаще задерживать свои рейсы в июне. При этом «Аэрофлот» стал единственным перевозчиком, чья доля отклонений от графика в июне снизилась по сравнению с маем.