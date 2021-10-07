В Башкортостане открылась выставка российского скульптора

В Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова в Уфе 6 октября открылась выставка «От идеи до воплощения» московского скульптора Вадима Кириллова, который известен в республике благодаря таким работам, как «Материнство» и мемориал ушедшим на фронты Великой Отечественной войны землякам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Башкортостана.

Вместе с творениями российского скульптора на выставке представлены работы его брата и соратника Станислава Кириллова.

В ходе церемонии, приуроченной к открытию выставки, к присутствующим обратилась заместитель директора Башкирского государственного художественного музея им. М.В. Нестерова по научной работе Светлана Игнатенко. «Вадим и Станислав Кирилловы приехали к нам в Уфу уже очень известными художниками — как в России, так и за рубежом. На их счету десятки монументальных и монументально-декоративных памятников», — заявила искусствовед, акцентировав внимание на том, что в экспозиции представлена станковая скульптура, которая в отличие от монументальной может раскрываться по разному для каждого.

Отмечается, что во время торжественной церемонии Кириллов получил Благодарственное письмо от министерства культуры республики за создание монументальных произведений в Башкирии.

Ранее сообщалось, что Центральный выставочный зал Перми анонсировал выставку «Старинная гравюра и офорт XV-XX веков. Посвящение Строгановым или коллекционерская страсть». В ЦВЗ рассказали, что выставка является частной коллекцией Строгановых, которые заложили традицию коллекционирования в Пермском крае.