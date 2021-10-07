Появились снятые очевидцами кадры задержания избивших москвича в метро

Кадры задержания троих дагестанцев, которые жестоко избили москвича на станции метро «Первомайская», появились в сети. Видео очевидца публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что задержанный лежит на асфальте и кричит. Его удерживают сотрудники полиции. Один из прохожих подходит и пытается остановить задержание, но полицейские и очевидцы разъясняют ему произошедшее.

Трое дагестанцев жестоко избили молодого человека на станции метро «Первомайская» в Москве в понедельник, 4 октября. В сети появился ролик, на котором они бьют 25-летнего мужчину и угрожают людям, которые пытаются их остановить. После того как потерпевший падает на колени и закрывает разбитое лицо руками, один из нападавших наносит ему сильный удар ногой в голову.

Позже злоумышленников задержали. Пострадавший сейчас находится в больнице с переломами носа и орбитальной кости. Как сообщили «Ленте.ру» в правоохранительных органах, пострадавший может лишиться глаза.