Польшу пригрозили оставить без европейских денег за непослушание

Министерство иностранных дел Франции пригрозило оставить Польшу без европейских денег за непослушание властей, стремящихся отменить приоритет европейского законодательства над национальным, сообщает ТАСС.

Ранее Конституционный суд Польши объявил о приоритете национального права над нормами Евросоюза. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон назвал такое решение атакой на ЕС. «Польские власти не уважают ценности и фундаментальные правила союза», — отметил чиновник.

Также он указал, что Варшава может остаться без европейской финансовой помощи на восстановление экономики после пандемии коронавируса. Выделение средств предусматривается в рамках специального плана помощи на 1,85 триллиона евро, включенного в бюджет ЕС. Часть этих средств будет предоставляться в виде кредитов, часть — в качестве безвозмездных грантов.

Ранее Польша вместе с Венгрией уже пытались сорвать принятие этого плана, а вместе с ним и бюджета ЕС, частью которого он является, из-за несогласия с положением, согласно которому выделение средств тем или иным странам будет зависеть от соблюдения в них принципа верховенства права.