Названы самые популярные города для путешествий у любящих выгоду россиян

Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Калининград назвали самыми популярными городами России, которые посетили туристы в рамках программы туристического кешбэка. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования поездок «Яндекс.Путешествия», которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, благодаря акции любящие выгоду путешественники стали чаще выбирать более дорогостоящие варианты проживания. Например, если в ноябре-январе средняя стоимость одной ночи бронирования в рамках программы была на 53 процента выше, чем по заказам в аналогичные даты вне акции.

При этом самые дорогие бронирования туристы совершали в Сочи и Ялте — в обоих случая сумма составляла 240 тысяч рублей.

«Мы видим, что программа кешбэка работает. Благодаря акции Ростуризма люди смогли позволить себе немного больше, чем обычно: выбрать более комфортные условия проживания, подольше отдохнуть или просто ненадолго съездить в отпуск», — отметила руководитель сервиса Ирина Рейдер.

Ранее в октябре стало известно, что заводы Курганской области запустят экскурсионный программы по предприятиям в рамках проекта по развитию промышленного туризма. Жители и гости региона смогут посмотреть на работу заводов изнутри, а также поближе познакомиться с особенностями производства различной военной техники, машин и продуктов питания.

