Туроператоры рассказали об интересующих путешественников регионах Урала

Спрос на летние туры в регионы Урала остается стабильным, хотя на общем фоне продаж доля таких туров минимальна. Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела опрос среди турагентств и назвала самые популярные направления.

Согласно имеющимся данным, чаще всего туристов интересуют Челябинская область, Тюмень и Курганская область. Вместе с тем спросом пользуется Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Столицу Урала, между тем, посещают куда реже.

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Специалисты компании АЛЕАН указали, что чаще всего путешественники приобретают программы длительностью до пяти дней. Выбрав направление, они планируют вылет на среду или четверг, а обратный рейс бронируют на воскресенье. Эксперты заметили, что на фоне трех этапов туристического кешбэка интерес к уральским направлениям возрос.

При этом любители активного отдыха чаще делают выбор в пользу Югры, где у них есть возможность порыбачить, совершить трекинг среди реликтовых деревьев Самаровского чугаса, подняться к самой высокой точке Уральского хребта в Березовском районе, а также прогуляться по окрестностям Сургута с хаски и покорить небо вместе с единственной в стране женской пилотажной группой.

Нацеленные на оздоровление и экскурсионный отдых направляются в Тюмень. Таким туристам предлагают широкий спектр программ, среди которых и короткие туры выходного дня, и более насыщенные экскурсионные туры, рассчитанные на 3-5 дней.

Активно интересуются соотечественники и санаториями Курганской области. Регион привлекает путешественников лесным воздухом, грязями, рапой и минеральной водой.

Комментируя ситуацию с не пользующимся популярностью Екатеринбургом, генеральный директор компании «Мастерская путешествий» Владимир Лутов указал, что городу не хватает «готового продукта». Он заверил, что столица Урала многогранна и обладает большим потенциалом, раскрыть который попытаются специалисты, разрабатывающие новые программы.

Ранее россиянам назвали самые дешевые пляжные направления в конце июля. Отмечалось, что самым дешевым пляжным направлением в конце июля стал Сочи — отдохнуть 10 дней на отечественном курорте можно за 30,3 тысячи рублей.