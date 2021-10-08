Хорватия прокомментировала насильное вытеснение мигрантов

Министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович прокомментировал сообщения о насильном вытеснении мигрантов с европейской границы, которые появлялись в СМИ в начале октября. Цитату приводит Reuters.

Глава МВД подтвердил, что полицейские вытеснили мигрантов с границы с Боснией.

«Главный начальник полиции немедленно сформировал группу экспертов, которая интенсивно работала [с проблемой миграционного наплыва], и, насколько мне известно, они пришли к выводу, что к решению нужно привлечь полицейских», — рассказал Божинович.

Министр добавил, что не думал, что сотрудникам правоохранительных органов могли отдать подобный приказ. Политик якобы считал, будто столкновения случились по вине нескольких полицейских, «злоупотребивших властью».

Речь идет о публикациях Der Spiegel и ARD, в которых сообщается о проведении операций в Греции и Хорватии, направленных на вытеснение мигрантов. СМИ утверждают, что у них есть вещественные доказательства тому, как полицейские насильно прогоняют мигрантов: в Греции их заставляют уплывать обратно в Эгейское море. Кроме того, беженцы на границах ЕС систематически подвергаются насилию.

8 октября Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон призвала провести расследование. Министерство по вопросам миграции в Афинах опровергло данные журналистов и заверило, что при защите границ действует исключительно в рамках международного права, однако власти Греции все равно согласились провести соответствующее расследование.