В России пожалели вынужденных говорить глупости украинских дипломатов

Представитель российской делегации в Шестом комитете Генассамблеи ООН пожалел вынужденных говорить глупости о российских журналистах украинских дипломатов. По его словам, они называют представителей СМИ «террористами», неверно используя этот термин, передает ТАСС.

Дипломат призвал коллег ответственно подходить к использованию терминов. Он добавил, что накануне в здании штаб-квартиры ООН член делегации Украины назвал российские средства массовой информации «террористами», после чего официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик был вынужден опровергать эти заявления.

«Слово "терроризм" используется украинскими официальными лицами налево и направо в пропагандистских целях. Поэтому и все обвинения в адрес России — типичная пропаганда. Мы с жалостью смотрим на украинских дипломатов, когда их вынуждают говорить глупости», — подчеркнул Михайлов.

Ранее директор департамента международной безопасности МИД Украины Владимир Лакомов отказался отвечать на вопросы российских журналистов на полях заседания Первого комитета Генассамблеи (ГА) ООН, занимающегося вопросами разоружения и международной безопасности. «Я не разговариваю с террористами, в особенности с пропагандистами-террористами», — заявил он, добавив, что российские СМИ распространяют только лживую информацию.

