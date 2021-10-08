В правительстве дали прогноз на инфляцию в России в 2021 году

Цены на продукты питания в России должны скоро выправиться после аномального роста. Такой прогноз дал первый вице-премьер России Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

По его словам, вероятность роста цен на продукты по итогам года составит около 6 процентов. В то же время Белоусов отметил, что в настоящее время сложно прогнозировать динамику на предстоящие месяцы из-за аномальной динамики цен.

Вице-премьер добавил, что по итогам 2021 года инфляция не превысит 6,5-7 процентов. Он также не исключил, что данный показатель будет ниже, поскольку «последние два месяца могут преподнести сюрпризы».

Ранее «Известия» со ссылкой на прогноз Минэкономразвития написали о скором подорожании некоторых категорий непродовольственных товаров, в том числе бензина и табачных изделий. Рост цен на них до конца года может составить 7,2 процента.