Стрелявший из автомата во дворе экс-депутат Госдумы станет министром на Урале

Новым министром экономики Свердловской области может стать Дмитрий Ионин, экс-депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что Ионин снялся с выборов в новый созыв Госдумы в Березовском одномандатном округе. Теперь ему прочат высокий пост в правительстве уральского региона.

В 2019 году Ионин устроил стрельбу из автомата во дворе жилого дома в Камышлове Свердловской области. По словам депутата, он ездил «по вопросу обманутых дольщиков» и «плохого ничего не делал». А позднее заявил, что стрелял из охолощенного оружия, которое лишь издает звуки выстрелов. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

В 2020 году Ионин вместе с коллегами по партии внесли в Госдуму законопроект о разблокировке мессенджера Telegram.