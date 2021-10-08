В Китае заметили «копию» украинской ракеты

Defence Blog: китайский производитель делает ракету, которая похожа на украинскую «Молнию»

В Китае представили концепцию новой крылатой ракеты. Боеприпас может оказаться копией украинской ракеты «Блискавка» («Молния»). Внешне китайская ракета похожа на украинскую разработку. Об этом сообщает Defence Blog.

Китайскую ракету HD-1A в составе нового комплекса представили в ходе авиасалона Airshow China 2021 в Чжухае. Авторы портала подчеркивают, что китайское изделие «во всех отношениях» выглядит как клон ракеты «Молния», разработанной конструкторским бюро «Южное».

По данным компании Guangdong Hongda Blasting, разработавшей новую ракету, HD-1A предназначена для ударов по наземным и морским целям. Сверхзвуковая ракета может поражать важные объекты инфраструктуры и укрепленные строения противника. В состав китайского комплекса входит система управления, пусковая установка и ракета HD-1A. На Airshow China 2021 боеприпас продемонстрировали на макете истребителя.

Макет ракеты «Молния» впервые показали в 2019 году. Боеприпас класса «воздух-поверхность» предназначен для вооружения истребителей Су-27 и бомбардировщиков Су-24М. Разработчики отмечают, что установка новой ракеты потребует минимального переоборудования самолета.

Заявленная скорость полета «Молнии» превышает 2 тысячи километров в час. Ранее военный эксперт Олег Жданов заявлял, что средств защиты от перспективной ракеты не существует.