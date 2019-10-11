Украина показала сверхзвуковую ракету «Блискавка»

Мілітарний Портал / YouTube

Конструкторское бюро (КБ) «Южное» на выставке «Зброя та безпека — 2019» («Оружие и безопасность — 2019») в Киеве представило макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния») воздушного старта. Соответствующее видео опубликовал Украинский милитаристский портал.

Запускать ракету класса «воздух-поверхность» предлагается с бомбардировщика Су-24М и истребителя Су-27, находящихся в составе Воздушных сил Вооруженных сил Украины. «Ракета не требует существенного переоборудования этих самолетов», —говорится в сообщении портала.

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В августе «Южное» показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».

В марте американское издание Popular Mechanics, ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли Украины, сообщило, что «Южное», расположенное в украинском Днепре, разрабатывает для Саудовской Аравии гиперзвуковую многоразовую космическую систему, предназначенную для запуска небольших спутников.

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