В России рассказали о «превращающихся в тыкву» газовых турбинах

В 2023-2024 годах «Силовые машины» планируют начать продажу двух газовых турбин мощностью 65 мегаватт и 170 мегаватт, сообщил ТАСС генеральный директор компании Тимур Липатов.

По его словам, в стране более 20 лет доводится до рабочего состояния газовая турбина ГТД-110М. «И нам приходится преодолевать цинизм, который сложился в отрасли за это время. По сути, каждый энергетик считает, что все, чего российские руки коснутся в газовой турбине, автоматически превращается в тыкву», — сказал топ-менеджер.

В июле представитель «Роснано» сообщил об успешном завершении основного этапа испытаний ГТД-110М — первой российской газовой турбины большой мощности.

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В апреле 2018 года в «Ростехе» заявили, что в ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов вышел из строя.

В 2013 году компания «ОДК-Сатурн» подписала инвестиционное соглашение по созданию турбины ГТД-110М. Реализация проекта должна была завершиться в 2017 году.

ГТД-110М предназначена для применения в составе энергетических и парогазовых установок в диапазоне мощностей от 110 до 500 мегаватт. Разработка турбины большой мощности велась еще в СССР.

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