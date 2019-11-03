Украинцы разработали «несбиваемую» ракету для защиты от российского флота

Специалисты днепровского конструкторского бюро «Южное» разработали сверхзвуковую ракету «Молния» («Блискавка»), предназначенную для поражения надводных целей. Об этом сообщает «Днепровская панорама».

«Молниями», по данным издания, планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые состоят на вооружении украинской армии. Скорость новой сверхзвуковой ракеты — порядка 2-2,5 тысячи километров в час. Разработчики «Молнии» утверждают, что для установки носителя самолеты придется переоборудовать минимально.

На YouTube-канале «Обзор TV» опубликовано видео с выставки «Оружие и безопасность-2019», где была представлена ракета. В закадровых комментариях приводятся слова военного эксперта Олега Жданова, утверждающего, что на данный момент в мире нет средств, способных защитить от украинской «Молнии». По его мнению, Украина будет использовать новую противокорабельную ракету для противодействия российскому флоту.

Ранее, в сентябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах совместного с Украиной производства ракетного вооружения. Он отметил, что некий соответствующий проект был крайне выгоден Украине, не уточнив при этом никаких подробностей проекта и не предоставив информации о сроках его реализации или причинах отмены.

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