Стали известны сроки закупки Украиной американских Javelin

Минобороны Украины в 2019 году начнет прямую закупку американских противотанковых ракетных систем Javelin. Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости».

Закупки будут осуществляться в рамках программы правительства США по продаже вооружения и военной техники вооруженным силам иностранных государств (FMS). Сумма сделки не сообщается, однако известно, что, помимо самих установок, Киев будет приобретать и ракеты к ним.

В украинском министерстве обороны отметили, что США будут контролировать применение Украиной Javelin, однако подробности вопроса контроля являются засекреченными.

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Об обращении Киева к Вашингтону о закупках установок Javelin по программе FMS стало известно в начале июля. Как отмечал временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, заявка на участие в программе была подана Киевом впервые.

В конце июля посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что его страна планирует получить крупную партию американского летального оружия до конца 2019 года.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Киеву комплексов Javelin в конце 2017 года. На украинскую территорию 37 ПТРК и 210 ракет прибыли в апреле 2018-го, а уже в следующем месяце бойцы вооруженных сил опробовали американское оружие.

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