В России оценили желание украинского эксперта нанести удары по российским АЭС

Заявление украинского эксперта Тараса Загороднего о необходимости создать новые ракеты для нанесения ударов по российским атомным электростанциям свидетельствует об интеллектуальном кризисе в экспертном сообществе Украины. Такую точку зрения в разговоре с РИА Новости выразил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

По его словам, эксперт не мог всерьез думать, что российские силовые ведомства позволят беспрепятственно запускать ракеты по территории России. Бальбек считает, что подобные экспертные оценки в современной «агрессивно настроенной Украине» необходимы «как воздух, чтобы поддерживать антироссийский градус».

Похожую точку зрения в разговоре с принадлежащим Григорию Березкину изданием РБК выразил его коллега, председатель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. По его словам, подобными заявлениями Загородний дискредитирует себя как эксперта и становится на путь, чтобы стать персоной нон грата.

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Он также выразил сомнения в том, что современная Украина может позволить себе разработку новых ракет. «Сегодня Украина находится под полным протекторатом США, и американцам нужен рынок сбыта своего вооружения. Они будут заставлять их у себя оружие покупать», — говорит Шерин.

Заявление о необходимости строить новые ракеты Тарас Загородний сделал, рассуждая о необходимости сокращения зависимости Киева от Москвы. «Я сторонник того, что Украина уже должна начать строить ракеты средней дальности до 2,5 тысячи километров. Два полка таких ракет, штук 200, — это сила, мощная сила, которая позволяет наносить ущерб Российской Федерации. И это будет почти ядерное оружие: одна такая ракета прилетит в атомную станцию на территории Российской Федерации, и это будет фактически ядерный взрыв», — говорил он накануне изданию «Главред».

Ранее похожее заявление делал ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан. По его словам, Украине необходимо создать ракеты, способные поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.

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