Песков рассказал об обсуждении Путина с Шойгу проекта новых городов в Сибири

Песков: Шойгу будет работать над строительством городов в Сибири по партийной линии

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с президентом страны Владимиром Путиным проект создания в Сибири новых городов. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает URA.RU.

Песков поделился подробностями встречи, отметив, что Шойгу озвучил главе государства «концептуальную идею» проекта и не единожды подробно рассказывал о будущем строительстве.

«Но подобные планы должны формулироваться комплексно. И, конечно, на это потребуется время. Тем более что Шойгу продолжит эту работу по партийной линии», — пояснил представитель Кремля.

Сергей Шойгу выступил с предложением построить в Сибири несколько крупных городов в августе 2021 года. Новые локации должны стать научно-промышленными и экономическими центрами, где смогут разместиться до миллиона жителей. По словам министра, подобные проекты обсуждались в советскую эпоху.