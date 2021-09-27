Кремль указал на отсутствие конкретики по проекту новых городов в Сибири

В Кремле заявили, что конкретных предложений по созданию новых населенных пунктов, которые планируется сделать научно-промышленными и экономическими центрами Сибири, пока не поступило. Проработкой проекта развития нескольких регионов продолжит заниматься министр обороны России Сергей Шойгу, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

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Представитель Кремля добавил, что какая-либо определенность по деталям проекта и дате, когда Шойгу рассчитывает представить концепцию новых городов российскому лидеру Владимиру Путину, пока отсутствует.

«Разумеется, Сергей Шойгу занимается этой темой и продолжит заниматься. Но когда будет конкретика сформулирована — не могу вам сказать», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин и Шойгу, вероятно, обсудят проект создания новых городов во время отдыха в тайге. В августе глава Минобороны предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» крупных поселений до миллиона жителей. Инициативу поддержал губернатор Красноярского края Александр Усс.