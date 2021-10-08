Цена нефти побила рекорд

Стоимость барреля нефти марки WTI побила рекорд и достигла 80 долларов впервые с ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

В ходе торгов в пятницу, 8 октября, техасская WTI достигла 80 долларов за баррель, поднявшись более чем на 1,7 процента выше предыдущего закрытия. На максимуме цена достигала 80,11 доллара. Баррель эталонной Brent стоил 83,4 доллара. Ралли на рынке сырья продолжается на фоне растущего спроса из-за глобального энергетического кризиса.

Сейчас поводом для скачка цены стало заявление Министерства энергетики США. Ведомство объявило, что у властей нет планов использовать нефтяные запасы из национального резерва. Но мнению аналитиков, сейчас рынок нефти сильно перегрет. «Комментарии Минэнерго США о неготовности пока распечатывать стратегические резервы для охлаждения ралли только усиливают спекулятивную активность», — рассказала РБК управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

Ранее российский Минфин допустил возможность «катастрофического» снижения мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. В ведомстве считают, что, если западные страны договорятся о переходе к низкоуглеродной экономике, спрос на нефть к 2050 году составит лишь от 17 до 24 процентов относительно уровня 2019 года. В этом случае стоимость барреля топлива может упасть до 25 долларов.