Цена на нефть достигла рекорда

Цена нефти марки Brent в ходе торгов 5 октября превысила 83 доллара за баррель впервые с 10 октября 2018 года.

В 18:25 мск декабрьские фьючерсы торговались по 83,05 доллара (плюс 2,15 процента). Ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI стоили 79,36 доллара (плюс 2,24 процента).

Одновременно с подорожанием цен на нефть растет стоимость газа на европейских рынках. Газовые фьючерсы вновь обновили рекорд и поднялись выше 1450 долларов за тысячу кубометров. На этом фоне акции «Газпрома» обновили исторический максимум.

В начале октября Минфин России допустил возможность «катастрофического» снижения мирового спроса на нефть в долгосрочной перспективе. В докладе ведомства говорится, что переход западных стран к низкоуглеродной экономике уменьшит спрос на нефть к 2050 году до 17-24 процентов от уровня 2019 года, а стоимость барреля упадет до 25 долларов.