Заработки россиян начнут считать по-новому

Росстат собирается считать заработки россиян по-новому, пишут «Ведомости». В них начнут включать доходы от инвестиций в биржевые активы через брокерские счета.

Ведомство уже создало рабочую группу для обсуждения корректировок методологии подсчета денежных доходов россиян. В нее вошли представители самого Росстата и Центробанка. Одно из ключевых предложений касается учета в составе доходов физлиц данных о состоянии их брокерских счетов.

В частности, учитываются дивиденды по акциям, купонные выплаты по облигациям и прирост капитала в результате успешной продажи ценных бумаг. По нынешним правилам, до тех пор, пока эти средства не выведены с брокерского счета на обычный банковский, они считаются сбережениями, а не доходами.

По словам представителей Росстата, новая методика позволит точнее рассчитывать величину доходов россиян. При этом они отмечают важность разделения учитываемых на брокерских счетах средств физических и юридических лиц.

Инициатива обусловлена в том числе растущей среди россиян популярностью биржевых торгов. Отмечают опрошенные изданием специалисты. За последние два года количество открытых на Московской бирже брокерских счетов физлиц выросло в несколько раз, достигнув рекордных значений.

При этом ранее Росстат уже менял методологию подсчета реальных располагаемых доходов граждан после того, как они демонстрировали снижение на протяжении нескольких лет подряд.

