Известный телеведущий избавится от дома менее чем через год после покупки

Известный южноафриканский комик и телеведущий Тревор Ноа решил избавиться от своего особняка в Лос-Анджелесе. Он выставил объект на продажу спустя несколько месяцев после покупки, сообщает портал Dirt.
Актер попросил за недвижимость в районе Бель-Эйр более 29,7 миллиона долларов (более 2,1 миллиарда рублей). Он владел особняком меньше года, купив его за 27,5 миллиона долларов перед новогодними праздниками. Причины продажи и другие подробности сделки не сообщаются.
Резиденция в три этажа занимает более тысячи квадратных метров. Внутри есть шесть спален, девять ванных комнат, кухня, винная комната, библиотека, тренажерный зал, гостиная и терраса с кинотеатром. На участке также есть бассейн, бар и обеденная зона. Из окон дома открывается вид на океан и горы, особенностью интерьера служат паркетные полы из дуба.
В июле 2021 года свой особняк выставил на продажу американский телеведущий Мэтт Лауэр. Он попросил за владение в районе Хэмптонс около Нью-Йорка 44 миллиона долларов (на тот момент более трех миллиардов рублей). Лауэр владел объектом с 2016 года, а в 2019-м впервые вывел его на рынок.