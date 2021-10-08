Потерявший миллионы на бирже российский трейдер скрывался от клиентов в подполье

В Амурской области полицейские задержали прятавшегося в подполье частного дома своих родственников 26-летнего российского трейдера. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, в отношении задержанного возбуждено пять уголовных дел по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Подозреваемый с 2019 года, заключив со знакомыми инвестиционные договоры, торговал их деньгами на бирже. Общая сумма средств, доверенных клиентами молодому трейдеру, превысила 32 миллиона рублей.

Однако начинающий инвестор не рассчитал свои силы. Он не успевал вести деятельность на всех аккаунтах, и тогда он обратился к компании, позволявшей вести торги в автоматическом режиме, что повлекло убытки для клиентов. Испугавшись последствий, юноша перевел все деньги на свой аккаунт, не сообщив об этом клиентам — он планировал заработать и все вернуть.

Но из-за нарушений правил биржи его заблокировали. Потеряв все деньги, он прекратил общение с вкладчиками и пустился в бега, решив спрятаться в доме родственников в городе Райчихинск, где и был после оперативно-розыскных мероприятий задержан сотрудниками Росгвардии.

В апреле управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин в интервью радио Sputnik назвал лучший способ распознать мошенничество с инвестициями.