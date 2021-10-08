Врач рассказала о грозящей развитием рака ошибке в использовании микроволновки

Врач Круглова: разогретая в пластиковой посуде еда может привести к развитию онкологии

Разогревая еду в микроволновке, нужно правильно выбирать посуду. Частое использование пластиковых тарелок является ошибкой и может грозить развитием рака, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Наталья Круглова.

По ее словам, для разогрева блюд в микроволновке лучше всего подойдет стеклянная тарелка. Если человек выбирает пластиковые емкости, то в еду попадают вредные соединения. Разовое использование пластиковой посуды вреда не принесет, но увлекаться не стоит, заметила Круглова.

«Когда человек ест такую пищу изо дня в день, это рискует привести к некоторым видам онкологических заболеваний», — предупредила диетолог.

В целом блюда из микроволновой печи безвредны. В некоторых случаях разогретая в СВЧ-печах еда оказывается полезнее той, что приготовлена на сковороде, добавила Круглова.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова заявляла об опасности развития аллергических реакций и онкологических заболеваний из-за употребления пищи в пластиковой посуде. По словам эксперта, во время длительного хранения в подобных контейнерах вредные вещества от них могут проникнуть в еду, а затем — в человеческий организм.