Присягавший под музыку «Звездных войн» мэр Белгорода утратил «огонек» и уволился

Мэр Белгорода Юрий Галдун, который написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, сравнил свою отставку с механическими часами. У них, по его словам, «кончился завод». Об этом экс-глава города написал на своей странице во «ВКонтакте».

Он объяснил, что занимать пост мэра Белгорода «без "огонька" внутри недопустимо по отношению к людям». По словам Галдуна, губернатор региона Гладков трижды не поддерживал его решение об уходе и делал все возможное для продолжения совместной работы.

В 2019 году Юрий Галдун вступил в должность мэра Белгорода, приняв присягу под музыку из «Звездных войн». Ответственная за выбор музыки чиновница вскоре уволилась.

Об отставке Галдуна сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, совет депутатов Белгорода на внеочередном заседании, которое состоится 13 октября, рассмотрит его заявление об уходе по собственному желанию.