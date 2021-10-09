Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 30

Еще один человек скончался в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Таким образом, количество жертв увеличилось до 30. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве, передает «Интерфакс».

В субботу, 9 октября, представители Следственного комитета России (СКР) сообщили, что число погибших в результате отравления поддельным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29 человек. Утром того же дня сообщалось о 26 умерших и 28 пострадавших после массового отравления суррогатным алкоголем. Следователи и сотрудники полиции в регионе заявили, что по данному делу уже задержали девять человек.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли в Оренбуржье еще 11 бочек суррогатного алкоголя по 200 литров каждая. Общий объем содержимого, которым насмерть отравились 30 человек, составляет 2200 литров.

О массовом отравлении суррогатным алкоголем в регионе стало известно 7 октября.