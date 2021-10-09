Число погибших при обрушении части дома в Грузии увеличилось

МВД Грузии: при обрушении части пятиэтажного дома в Батуми погибли четыре человека

Число погибших при обрушении части пятиэтажного дома в Батуми увеличилось до четырех человек. Об этом сообщает МВД Грузии, передает РИА Новости.

«Поздно ночью спасатели извлекли из-под завалов тела четырех человек», — говорится в сообщении. Кроме того, после нескольких часов поисково-спасательной операции пожарные вывели из-под завалов двух раненых. На данный момент они доставлены в больницу и получают соответствующее лечение, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из-под завалов обрушившейся части пятиэтажного жилого дома удалось извлечь женщину и ребенка. Кроме них, спасти удалось пожилую жительницу дома. Позже обнаружили тело первого погибшего.

8 октября в Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Сообщалось, что пострадал целый подъезд, у входа в который сейчас лежат только обломки. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригада скорой помощи. Местные жители помогают очищать территорию. Под завалами также оказались десять машин.