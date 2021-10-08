В Батуми обнаружили тело погибшего под завалами обрушившегося дома

Глава МВД: в Батуми под завалами на месте обрушения дома было найдено тело погибшего

Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что в Батуми под завалами на месте обрушения дома, предположительно, было обнаружено тело погибшего. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, под завалами до сих пор могут находиться трое детей. Тем не менее, министр подчеркнул, что пока не может точно подтвердить данную информацию.

Ранее спасателям в Батуми удалось извлечь из-под завалов обрушившейся части пятиэтажного жилого дома женщину и ребенка. Кроме них, спасти удалось пожилую жительницу дома. Также находящиеся в обрушенной части здания два человека смогли дозвониться до спасателей и остаются на связи.

8 октября в Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоквартирного пятиэтажного дома. Сообщалось, что пострадал целый подъезд, у входа в который сейчас лежат только обломки. На месте ЧП работают пожарные, спасатели и бригада скорой помощи. Местные жители помогают очищать территорию. Под завалами также оказались десять машин.