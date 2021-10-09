Столкнувшаяся с неизвестным предметом подлодка США прибыла на остров Гуам

Попавшая в ЧП в Южно-Китайском море подлодка USS Connecticut прибыла на остров Гуам

Поврежденная в результате столкновения с неизвестным предметом подлодка США прибыла на базу на острове Гуам. Об этом сообщает американское издание Stars and Stripes.

Подробностей произошедшего не сообщается. Также не уточняется степень ущерба, нанесенного американскому кораблю USS Connecticut.

Министерство иностранных дел Китая выразило «серьезную озабоченность» по поводу ЧП в Южно-Китайском море. «Как вовлеченная сторона, США должны подробно разъяснить ситуацию с аварией и сообщить о соответствующих деталях, включая точное место происшествия, цель этого похода, подробности о том, с чем столкнулась субмарина, имела ли место утечка радиации или был ли причинен вред окружающей среде», — заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

7 октября стало известно, что 2 октября атомная ударная подводная лодка США Seawolf USS Connecticut получила повреждения, столкнувшись во время погружения с неизвестным объектом в международных водах Индо-Тихоокеанского региона. В результате происшествия пострадали 11 моряков, они получили травмы легкой и средней степени тяжести.