В Германии установят конную статую Меркель

Немецкий скульптор Вильгельм Кох представил конную статую канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает Spiegel.

Планируется, что это скульптора будет выставлена перед музеем Tempel-Museum в Баварии до лета 2022 года.

Высота статуи составляет 2,7 метра. Она была изготовлена с помощью 3D-печати. Конь относится к породе «американский квотерхорс», это порода скаковых лошадей на короткие дистанции. Канцлер ФРГ в брючном костюме сидит верхом без седла и без поводьев, сложив руки.

«Вне зависимости от политики госпожа Меркель — это икона. Детали этой иконы знает почти каждый: ее прическа, одежда, поза и руки», — сказал Кох. Он добавил, что у статуи нет пьедестала, поскольку Меркель «очень скромная». Также скульптор пояснил, что седло и поводья у канцлера Германии отсутствуют, потому что «ей они не нужны».

Ранее председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, которого называли возможным преемником канцлера Германии Ангелы Меркель, намекнул однопартийцам, что готов к отставке. По словам политика, после провала на выборах партия «нуждается в новом старте». Лашет готов к тому, что в руководстве ХДС будут кадровые обновления, в связи с чем предполагает, что вскоре уступит свой пост другому.

