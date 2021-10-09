Следствие завершило расследование по делу против экс-главы «Энергии»

Следственный комитет (СК) России завершил предварительное расследование по делу о махинациях при покупке платформы плавучего космодрома «Морской старт». Об этом сообщил адвокат бывшего главы РКК «Энергия» Виталия Лопоты Вахтанг Федоров, передает «Коммерсант».

По мнению следствия, Лопота, который является единственным обвиняемым, незаконно использовал 9 миллиардов рублей на погашение долгов участников «Морского старта», покупку оборудования и другие цели. Как отмечает издание, деньги были выделены только на погашение обязательств «Энергии» в рамках этого проекта.

Экс-главу «Энергии» обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Сам он с этим не согласен и настаивает на том, что все его действия были законны.

Уголовное дело о злоупотреблениях при реализации проекта было возбуждено 14 апреля 2014 года по итогам проверки «Роскосмоса», проведенной в 2013 году и материалов ФСБ, в которых говорилось, что участники проекта причинили ущерб в один миллиард рублей.

Тогда Лопоту заключили под домашний арест, но позже ему изменили меру пресечения. В июле 2014 года стало известно, что он был освобожден от должности президента РКК «Энергия». Позже Лопота занял пост вице-президента Объединенной ракетно-космической корпорации, но вскоре покинул и эту должность.

Работы по созданию плавучего космодрома, который на тот момент являлся международным проектом, начались в 1995 году. В 2009 году «Морской старт» объявил о банкротстве. С 2018 году стартовая площадка перешла во владение компании S7.